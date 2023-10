Западното полукълбо ще наблюдава зрелищно слънчево затъмнение "огнен пръстен"

Любителите на небесните сцени в Северна и Южна Америка ще се насладят на удивителна гледка в събота: пръстеновидно слънчево затъмнение, предаде АФП. Това се случва, когато Луната преминава между Слънцето и Земята в най-отдалечената си точка от нашата планета. Тъй като е толкова отдалечена, тя не покрива напълно Слънцето, създавайки ефекта на "огнен пръстен", пише БГНЕС.

В Съединените щати най-забележителният "път на пръстена" ще премине през няколко големи града, включително Юджийн, Орегон, Албукерке, Ню Мексико, и Сан Антонио, Тексас, между 9:15 и 11:50 ч. в местните часови пояси, според НАСА, като фазите на частичното затъмнение ще продължат един или два часа преди и след това.

На дадено място то ще се вижда от 30 секунди до пет минути, но хората се призовават да вземат предпазни мерки и да използват очила за наблюдение на слънчевата светлина, а не обикновени слънчеви очила, за да запазят зрението си.

"НЕ гледайте Слънцето през обектива на фотоапарат, телескоп, бинокъл или каквото и да е друго оптично устройство, докато носите очила за затъмнение или използвате преносим слънчев наблюдател - концентрираните слънчеви лъчи ще изгорят филтъра и ще причинят сериозно нараняване на очите", казва НАСА.

След това затъмнението ще премине през Мексико и Централна Америка, след което ще навлезе в Южна Америка през Колумбия и Северна Бразилия, преди да завърши по залез слънце в Атлантическия океан.

За тези, които нямат късмета да са на пътя на този специален астрономически преход, НАСА планира и пряко предаване на nasa.gov/nasatv/ от 11:30 до 13:15 ч. източно време (15:30 до 17:15 ч. по Гринуич) от Албакърки, Ню Мексико, както и от Карвил, Тексас и Уайт Сендс, Ню Мексико.

Experience the "ring of fire" solar eclipse with us on Saturday, Oct. 14!



Livestream: https://t.co/J9l63O2zUF

Interactive map: https://t.co/khwmLQHQJu

Info hub: https://t.co/lF3jC8GZs1 pic.twitter.com/TWVzs349ZY