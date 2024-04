Стотици души сключиха брак по време на слънчевото затъмнение

Как светът посрещна дългоочакваното пълно слънчево затъмнение? Над 400 души в Арканзас сключиха граждански брак в една церемония по време на слънчевото затъмнение. Във Вермонт двойка се сгоди на живо в ефира на Си Ен Ен.

Край Ниагарския водопад се събраха близо един милион души, за да видят красивото явление, но за съжаление облаци скриха отчасти небето.

More than 300 couples said "I do" at a celestial-themed mass wedding ceremony held to coincide with Monday's total solar eclipse.



The "Elope at the Eclipse" ceremony ended just minutes before the eclipse's path of totality reached Russellville, Arkansas. https://t.co/JWOCoOqEwq pic.twitter.com/8dkS2CUqqY