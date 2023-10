Какво представляват климатичните феномени "Ел Ниньо" и "Ла Ниня"

Природният феномен "Ел Ниньо" е анормално циклично колебание на температурата на повърхностния слой на водата в екваториалната източна част на Тихия океан, пише Meteo Balkans.

"Ел Ниньо" и неговия антипод "Ла Ниня", са свързани периодични климатични явления, повтарящи се приблизително на 2-5-7 години в тропиците на Тихия океан. Двата процеса са тясно свързани.

An El Niño weather event is likely to occur throughout the 2024 growing season. How could crop yields be impacted? Presented by @CMEGroup pic.twitter.com/vNe9KVqe4p