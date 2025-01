Могат ли динозаврите да се завърнат заради глобалното затопляне?

Глобалното затопляне, предизвикано от рязкото увеличаване на въглеродния диоксид в атмосферата, е довело до възхода на влечугите и техните наследници – динозаврите, преди 294 милиона години. Това е основният извод на учени от университета Сейнт Андрюс, които предупреждават, че съвременните емисии на CO2, създадени от човешката дейност, могат да предизвикат подобен климатичен сценарий с непредвидими последици.

Според проучването, публикувано в Nature Geoscience, краят на палеозойската ледникова епоха е белязал драматична промяна в еволюцията на живота на Земята. „Това е повратен момент, довел до появата на влечугите, които по-късно ще се развият в динозаври. Ролята на CO2 е била ключова“, обяснява д-р Хана Юрикова, част от екипа. Колегата ѝ д-р Джеймс Рей добавя: „Вулканичните изригвания по това време са освободили огромни количества CO2, което е довело до значително затопляне и покачване на морското равнище. Днес сме изправени пред сходна заплаха, ако не ограничим емисиите на парникови газове.“

🦖Dinosaurs could make a comeback.



Scientists say rocketing CO2 levels after volcanic eruptions 294 million years ago played a key role in the rise of giant reptiles.



They say climate change triggered by man-made CO2 production could bring them back.



Who wants dinosaurs back? pic.twitter.com/K1Y0j1k0Dq