Глобиха солено Мадона заради нарушение на ключово правило по време на концерта си

Поп иконата Мадона ще трябва да плати глоба от 300 000 паунда, след като е нарушила ключово правило по време на концерта си Celebration Tour в O2 Arena в Лондон, съобщава "The Sun".

