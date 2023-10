Индия планира да изпрати свой астронавт на Луната до 2040 г.

Индия иска да изпрати свой астронавт на Луната до 2040 г., обяви правителството, след като министър-председателят Нарендра Моди издаде инструкции към космическия сектор, в които има планове за космическа станция до 2035 г., съобщи Ройтерс, предава БТА.

Космическите амбиции на Индия получиха тласък, когато страната първа спусна апарат близо до неизследвания южен полюс на Луната само няколко дни след като подобна руска мисия се провали. Индия е четвъртата държава в света, която постигна меко кацане на естествения ни спътник.

