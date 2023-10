Студент смая научния свят с революционно откритие, даващо отговор на древна загадка (СНИМКИ)

21-годишният студент в университета в Небраска Люк Фаритор спечели 40 хил. долара за революционно откритие в науката, пише Business Insider. Младият Фаритор е първият, който прочете дума от един от древните свитъци от Херкулан в рамките на "Предизвикателството Везувий" - състезание с награди от 1 000 000 долара за хората, които успеят да разкрият тайните на тези древни свитъци с помощта на съвременни технологии.

Защо свитъците от Херкулан не могат да бъдат разчетени?

Когато Везувий изригва през 79 г. от н.е., Помпей не е единственият град, който заличава. Калните свлачища и огромната жега достигат чак до проспериращия град Херкулан, в днешна Италия. Топлината била толкова силна, че мигновено превърнала стотици свитъци с папируси във вкаменени парчета въглерод. След това тези древни свитъци са лежали погребани в кал в продължение на 1700 години, докато най-накрая са били разкопани през 1752 г.

Всеки опит за разгръщане на свитъците от Херкулан, които сега приличат на въглени, би ги повредил непоправимо.

Vesuvius Challenge Newsletter! There's only a few days left for two major prizes, and a lot has been happening.

Тук на помощ идват съвременните технологии.

Изследователите са използвали рентгенови лъчи и машинно обучение, за да прочетат за първи път дума от един от свитъците.

Като част от предизвикателството "Везувий" Университетът в Кентъки набира учени-любители, които да използват изкуствен интелект, за да разчетат думи от рентгеновите изображения на все още свитите свитъци.

Фаритор е първият, който разчита дума от свитъка, и получава 40 000 долара от "Предизвикателството Везувий".

За да спечели наградата, той трябвало да открие поне 10 четливи букви върху свитъка. Работейки върху област с площ, по-малка от един квадратен инч, алгоритъмът на Фаритор открива няколко букви, включително цяла дума.

"Видях тези букви и съвсем се изплаших", каза той. "Изплаших се, почти паднах, почти се разплаках."

Николарди, професор по класическа литература в Неаполитанския университет "Федерико II", прочита древногръцката дума "πορφυρας", която означава или "пурпурна боя", или "пурпурни платове". Макар да отбеляза, че няма достатъчно контекст, за да се разбере какво се казва в свитъка, тя изрази увереност, че учените скоро ще могат да разчетат повече от документа.

Today we are announcing a major breakthrough in the Vesuvius Challenge: we have read the first word from an unopened Herculaneum scroll.

The word is "πορφυρας" which means "purple dye" or "cloths of purple."



Congratulations to 21yo computer science…