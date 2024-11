Нова комета в Слънчевата система бе открита от любител астроном

Генадий Борисов - любител астроном от Крим, е открил нова комета в Слънчевата система, съобщи ТАСС.

По думите на Борисов той вече е втори в света сред астрономите любители по откриване на комети.



През април астрономът съобщи, че е открил голям астероид с диаметър около 200 метра, който е потенциално опасен за Земята.

Името на Генадий Борисов нашумя през 2019 г., когато той откри комета, която получи неговото име.

💧 ☄️ Our Neil Gehrels Swift Observatory tracked water loss on comet Borisov as it neared the Sun. The comet is only the 2nd known interstellar visitor, meaning it came from outside the solar system: https://t.co/1ynngWqHu6 pic.twitter.com/5T2UWzV14k