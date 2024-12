Идентифицираха нов род огромни динозаври в Китай (СНИМКИ)

Фосилен екземпляр от динозавър, открит през 2007 г. в югозападната китайска провинция Юнан, е класифициран като нов род ранноюрски завроподоморфен динозавър - Lishulong wangi, съобщава Синхуа.

Завроподоморфни (от старогр. „гущероподобни“) е подразред на разред Гущеротазови в научната класификация на динозаврите. Те са били огромни четириноги тревопасни с дълги шии и опашки - най-големите животни, които някога са ходили по Земята.

Откритията са публикувани в международното мултидисциплинарно научно списание PeerJ.

През 2007 г. изследователи открили вкаменелост на динозавър по време на научна експедиция в провинция Юнан. Екземплярът включвал сравнително пълен череп и девет кости от шийни прешлени.

Според Ван Тао, директор на Центъра за опазване и изследване на вкаменелости на динозаври към Бюрото за природни ресурси на Луфън, дъждовна вода е отмила задната част на екземпляра. Въз основа на останалите вкаменелости се предполага, че динозавърът е бил дълъг около 8 метра, отбелязва той, цитиран от БТА.

Чрез морфологични сравнения, съчетани с филогенетични анализи, изследователите установяват, че екземплярът Lishulong wangi не може да бъде класифициран в нито един от откритите преди това родове на подразред Завроподоморфни динозаври.

По-рано в Луфън са идентифицирани общо осем вида ранноюрски завроподоморфни динозаври, принадлежащи към шест рода.

В резултат на дългогодишни сравнителни изследвания е установено, че Lishulong wangi има общи морфологични характеристики с известните екземпляри в подразреда, но принадлежи към ранноразвиваща се група в рамките на завроподоморфните динозаври.

