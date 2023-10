Адел призна, че е била "почти алкохолик"

Адел разкри, че е спряла да пие преди три месеца и половина, докато говореше на концерта си във Вегас този уикенд.

Тя заяви, че е била "почти алкохолик", когато е била на 20 години, и призна, че намира новооткритата си трезвеност за "скучна" и призна, че "алкохолът ѝ липсва", пише vesti.bg.

35-годишната Адел каза: "Спрях да пия преди три месеца и половина. Скучно е. Искам да кажа, че през голяма част от двадесетте си години бях буквално на границата на алкохолизма, но толкова много ми липсва. Изключих и кофеина.“

