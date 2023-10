Как Мадона получи прякора "Мадж"

Мадона е известна на хората в Обединеното кралство като "Мадж", но останалата част от света никога не е разбрала защо и откъде е дошъл този псевдоним, поне до този момент. В биография за кралицата на попа, която вече може да се намери на пазара, озаглавена "Madonna: A Rebel Life" от Мери Габриел, разкрива подробности около "кралския" псевдоним на иконата.

Авторката пише, че Мадона е наричана "Мадж" от британската публика, след като създала албума си "Music in Britain" през 2000 г. Тогава обществеността все още я е виждала като поп звезда, а не като дива, съобщава "Mirror", предава dir.bg.

How Madonna Got Her 'Madge' Nickname and More Revelations from Extensive New Biography https://t.co/GqIO2QcD0w