Заснеха как стадо слонове защитава малките си по време на земетресение (ВИДЕО)

В сафари парка на зоопарка в Сан Диего стадо африкански слонове е заснето на видео как се скупчва около малките си, за да ги защити, по време на земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, съобщи АП, предава БТА.

Видеозапис на заграждението им в парка показва как, докато земята се разтриса от земетресение с магнитуд 5,2, пет африкански слона първоначално се разбягват напосоки, а след това по-възрастните Ндлула, Умнгани, Хоси се връщат и обграждат двете 7-годишни малки Зули и Мкая, за да ги защитят от всякакви възможни заплахи. Те остават така сгушени няколко минути. По-възрастните слонове остават нащрек, готови да атакуват опасността – дори след като трусовете спират.

Земетресението е било усетено от Сан Диего до Лос Анджелис, на 193 километра разстояние. То е предизвикало каменни лавини, които са покрили селските пътища в окръг Сан Диего, и вибрациите са съборили артикули от рафтовете на магазините в планинското градче Джулиан близо до епицентъра. Земетресението не е причинило наранявания или големи щети, но е изплашило слоновете.

