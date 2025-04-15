Левски поиска чужди съдии, пращат му Венцислав Митрев за мача със Септември София

Левски, Спартак Варна и Хебър с глоби след семейния кръг в Първа лига

29-ият кръг в Първа лига бе обявен за семеен и мина под надслов " С Маргаритка на мач". Тежки инциденти и нарушения на разпоредбите и етичните норми н ...