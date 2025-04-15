Левски поиска чужди съдии, пращат му Венцислав Митрев за мача със Септември София

Срещи от 30 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025:
18 април 2025 г., петък, 14:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Ичко Лозев Лозев
18 април 2025 г., петък, 16:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Генов Нарлев
18 април 2025 г., петък, 19:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
19 април 2025 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Александър Костадинов Костадинов
19 април 2025 г., събота, 16:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
19 април 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов
СН: Йордан Костадинов Иванов
21 април 2025 г., понеделник, 16:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Левски
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
21 април 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Направо да ходят да играят
19:48 15.04.2025
2 Ванк0-1
Коментиран от #4
19:54 15.04.2025
3 Батето
19:58 15.04.2025
4 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Ванк0-1":Правилно
20:02 15.04.2025