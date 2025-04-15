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Левски поиска чужди съдии, пращат му Венцислав Митрев за мача със Септември София

Левски поиска чужди съдии, пращат му Венцислав Митрев за мача със Септември София

15 Април, 2025 19:44 201 4

  • съдийски назначения-
  • първа лига-
  • левски-
  • цска-
  • крумовград-
  • септември софия-
  • ботев-
  • берое

Красен Георгиев ще свири на ЦСКА в Крумовград

Левски поиска чужди съдии, пращат му Венцислав Митрев за мача със Септември София - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Срещи от 30 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025:

18 април 2025 г., петък, 14:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Ичко Лозев Лозев

18 април 2025 г., петък, 16:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Генов Нарлев

18 април 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Крумов Виделов

19 април 2025 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Александър Костадинов Костадинов

19 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

19 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - Спартак 1918

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Йордан Костадинов Иванов

21 април 2025 г., понеделник, 16:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Левски

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев

21 април 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Николай Георгиев Ангелов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Направо да ходят да играят

    3 0 Отговор
    в чужбина, и без това са се напълнели с бразилци, не че могат да играят!

    19:48 15.04.2025

  • 2 Ванк0-1

    2 0 Отговор
    ЦСКА и Левски да си оправят базите,стадионите,да произвеждат млади футболисти и след това да ревът против реферите,ама така по-лесно,прах в очите че нещо се прави,ама вече балами няма.

    Коментиран от #4

    19:54 15.04.2025

  • 3 Батето

    1 0 Отговор
    Специално за куците коне, противниковия вратар ще бъде вързан за една от гредите, та ега вкарат гол.

    19:58 15.04.2025

  • 4 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ванк0-1":

    Правилно

    20:02 15.04.2025

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