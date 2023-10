Най-тъмната река в света е застрашена от човешката дейност в Африка

Швейцарски изследователи стигнаха до заключението, че една почти неизследвана река в джунглата в Африка е вероятно най-тъмната т.нар. черноводна река в света - и предупреждават, че тя е застрашена от човешките дейности в региона, съобщава ДПА, предава БТА.

„Черноводна“ е тип река с бавно движещ се канал, протичащ през залесени блата или влажни зони.

