Защо дъщерята на Стивън Спилбърг реши да стане порно актриса?

27-годишната Микаела Спилбърг е най-малкото от седемте деца на режисьора Стивън Спилбърг. Двамата я осиновяват още при раждането ѝ през 1996 г. За нея не се знаеше много, но в последните няколко години, когато тя започна кариера в порно индустрията, интересът към нея рязко се покачи.

Решението на Микаела да се снима във филми за възрастни

През 2020 г. стана ясно по какъв професионален път се е насочила Микаела, след като в интервю заяви: "Винаги съм била много сексуална."

През тази година тя каза още: "Основната ми надежда е един ден да стана достатъчно заможна, за да не съм финансово зависима от никого. Не виждам нищо нередно в това да използвам тялото си по начин, по който намеря за добре, за да се издържам. Вече не разчитам на родителите си или на държавата, не че в това има нещо лошо, но на мен ми е неудобно."

