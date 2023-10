"Бритни Спиърс твърди, че е срещала извънземни"

В своите мемоари, които издаде Бритни Спиърс „Жената в мен“, в които направи шокиращи разкрития, певицата сподели, че е имала близка среща с извънземни.

Тя споделя, че след като е направила аборта си от Джъстин Тимбърлейк, е била със своя приятелка на нощно пътуване през пустинята на Аризона. Както са се радвали на красивата гледка и нощното небе, са усетили чуждо присъствие, което не са видяли, тогава ги обзема странно чувство.

„Беше абсолютна красота, неземна... В този момент усетихме нещо, от което се нуждаехме... Усетихме, че има присъствие, което не можем да видим“, пише Бритни, предава "Телеграф".

