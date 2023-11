Барабанистът Джей Уайнбърг вече няма да бъде част от "Slipknot"

Хевиметъл групата "Слипнот" съобщи , че барабанистът ѝ Джей Уайнбърг е напуснал, съобщи Би Би Си.

Групата написа на сайта си, че това е било "творческо решение" и благодари на Уайнбърг за "отдадеността и страстта през изминалите 10 години", но каза, че за бандата е важно "да еволюира".

Джей Уайнбърг се присъединява към "Слипнот" през 2014 г., когато напуска барабанистът Джоуи Джордисън.

Американската група "Слипнот" е създадена през 1995 г. Тя става известна с агресивния си стил и страшните маски, които музикантите носят на сцената. Едноименният им дебютен албум от 1999 г. става хит, те печелят награда "Грами" и продават милиони дискове.

good luck in finding another drummer who's as talented and passionate as he was. fuck slipknot really pic.twitter.com/fpvlpf4V4D