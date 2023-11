С призив за мир в Близкия изток: Катерачът Ален Робер изкачи 187-метрова сграда (ВИДЕО)

Френският катерач Ален Робер, известен като Спайдърмен заради екстремните си изпълнения, покори 187-метровия небостъргач TotalEnergies Coupole tower в Париж. Изкачването до върха на сградата му отне около 90 минути. Както обикновено Робер покори небостъргача с голи ръце и без обезопасителни въжета.

▶️ Climber Alain Robert, nicknamed the "French Spider-Man," scaled the 187-meter Total Tower at La Defense barehanded to denounce the war raging in the Middle East, Nov. 6, 2023. He called on the "great political leaders of the world" to "grant a territory" to the Palestinians. pic.twitter.com/kH193RXkZc