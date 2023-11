Тейлър Суифт е големият победител на награди на MTV, които така и не се състояха

Певицата Тейлър Суифт, която водеше по номинации за отличията, е големият победител на несъстоялите се Европейски музикални награди на MTV, съобщи сайтът на "Билборд", предава БТА.

На 19 октомври - малко повече от две седмици преди насрочената дата за провеждането му в Париж, организаторите съобщиха, че шоуто за музикалните отличия тази година няма да се състои. Като причина за решението си те посочиха "нестабилността на световните събития".

В неделя, 5 ноември, когато наградите трябваше да бъдат раздадени, MTV публикува списък с победителите. Начело е Тейлър Суифт с три отличия - най-добър изпълнител, най-добър изпълнител на живо и най-добър видеоклип за "Аnti-Hero".

Taylor Swift wins three awards at this year’s MTV EMAs:



• Best Artist

• Best Video: Anti-Hero

• Best Live: Eras Tour pic.twitter.com/9t7zWy210E