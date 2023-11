Връзката между Джиджи Хадид и Брадли Купър става сериозна

Нещата се развиват бързо за новата двойка Джиджи Хадид и Брадли Купър, казва източник, близък до звездите.

Двойката беше забелязана за първи път заедно на вечеря във Via Carota на 5 октомври и оттогава са излизали няколко пъти.

"Всичко става сериозно много бързо", казва източникът. "Те са заедно всеки ден."

Според източникът Купър е привлечен не само от красотата на супермодела, но и от нейния ум. "Той я намира за интелектуално интересна", казва източникът, цитиран от vesti.bg.

Gigi Hadid and Bradley Cooper are spotted enjoying a night out in NYC. 👀 https://t.co/lP4MSpPpml pic.twitter.com/lqTKhsI4vT