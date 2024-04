Иракска TikTok звезда беше застреляна в Багдад (ВИДЕО)

Иракската инфлуенсърка Ум Фахад беше застреляна до дома си в Багдад, Ирак, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на полицейски източници. Видео от охранителна камера, разпространено в социална медия, показва мотоциклетист, който стреля по Савади. Полицията е потвърдила автентичността на видеозаписа пред Си Ен Ен, предава БТА.

Савади беше популярна в ТикТок със споделянето на видеа, на които танцува под звуците на попмузика, облечена в дрехи, подчертаващи тялото. Заради непристойност на видеата преди време Савади беше осъдена на 6 месеца затвор от иракски съд.

🚨VIDEO - Iraqi #TikTok star Ghufran Sawadi, better known as Umm Fahad, was shot dead outside her home in Baghdad, the capital of #Iraq, on Friday night, Baghdad police said. #UmmFahad pic.twitter.com/tnNyfQSbZl