Без домашно насилие на екрана: Хоумър Симпсън повече няма да души сина си Барт

След като се излъчва на екран вече 34 години "Семейство Симпсън" премахна безсмисленото насилие сред членовете на анимационното семейство. Хоумър повече няма да души Барт, предаде IGN.

По време на третия епизод от 35-ия сезон, който беше излъчен на 22 октомври, Хоумър разкрива, че най-накрая е променил начина, по който се отнася към единствения си син, когато двамата с Мардж посещават новия им съсед Тeйър. След като се представя на новодошлия в Спрингфийлд, Тейър коментира колко здраво е ръкостискането му.

"Виждаш ли, Мардж, душенето на момчето се отплати", отговаря Хоумър. "Просто се шегувам", добавя той. "Вече не го правя. Времената се промениха."

Homer will no longer choke Bart in #TheSimpsons as 'times have changed' pic.twitter.com/97ZAcr42CL