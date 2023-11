Модернистичен фонтан във Виена предизвика недоумение и гняв (ВИДЕО+СНИМКИ)

Фонтан, открит през октомври във Виена, предизвиква недоумение, подигравки и гняв, предаде АФП.

"Къде е най-грозният фонтан в света? В Австрия!", "Срам!", "Какъв ужас!", "Това шега ли е?", са коментарите в социалните мрежи.

Мащабната творба от сив бетон се състои от 33 фигури, сякаш изработени от малки деца, които обграждат струя вода.

Фонтанът е поръчан от Общината, за да бъде отбелязана 150-годишнината от снабдяването на града с изворна вода, с което Виена се гордее. Той беше открит тържествено на 24 октомври от кмета Михаел Лудвиг, според когото е "интересен", и от президента Александър ван дер Белен.

Виенският колектив "Гелитин" печели конкурса с концепцията си, която "представя отговорността на обществото към водата, чиято защита е все по-важна" при нарастващата суша.

Фонтанът обаче не допада на мнозина. В социалната мрежа Екс, известна доскоро като Туитър, има коментари за контраста между него и неокласическия образец пред Парламента. Текст на английски език колко е жалко, че "само това е направено срещу 1,8 милиона евро, взети от данъкоплатците", е видян повече от 7,5 милиона пъти, при население от 9 милиона души.

