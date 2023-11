Паяк ухапа и уби бразилски изпълнител (СНИМКИ)

Бразилският певец Дарлин Мораис почина в понеделник от усложнения от ухапване по лицето от паяк.

Мораис се разболява, след като е ухапан от паяк в дома си в североизточния град Миранорте на 31 октомври.

Неговата 18-годишна доведена дъщеря също е била ухапана и в момента е хоспитализирана и е в стабилно състояние, каза съпругата на Морайс Джулиени Лисабоа пред бразилския новинарски канал G1.

Brazilian singer, Darlyn Morais, di£s after he got bitten by a spider at his home in Brazil on October 31. pic.twitter.com/I78HgujZz8

Лисабоа каза, че Мораис е изпитал умора и че цветът на раната на лицето му е започнал да се променя след ухапването. Оказва се, че Мораис развива алергична реакция и по-късно през седмицата е приет за лечение в болница, пише vesti.bg.

„Той почувства слабост в тялото си и лицето му започна да потъмнява в същия ден (31 октомври)“, каза Лисабоа.

„Той отиде в болницата и беше приет веднага.“

Brazilian singer, Darlyn Morais, di£s after he got bitten by a spider at his home in Brazil



A 28-year-old Brazilian singer, Darlyn Morais, tragically passed away on November 6 after being bitten by a spider at his home in Miranorte, Brazil.



Morais had developed an allergic… pic.twitter.com/4miCPv1gcL