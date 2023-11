Откриха бозайник, отдавна смятан за изчезнал (ВИДЕО)

Учени откриха отново отдавна невиждан вид бозайник с бодли на таралеж, муцуна на мравояд и крака на къртица в индонезийската планинска верига Циклопи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Учените се натъкнали на животното шестдесет години след като видът бил последно регистриран.

Дългоклюна ехидна на Атънбъро, на името на британския природозащитник Дейвид Атънбъро, е заснета за пръв път от следова камера в последния ден от четириседмична експедиция под ръководството на изследователи от Оксфордския университет.

В края на пътуването, след като слязъл от планината, биологът Джеймс Кемптън открил сред заснетото изображение на малко създание, което прекосява гората.

WATCH: Having been scientifically recorded only once before in 1961, Attenborough's long-beaked echidna, a long-lost species of mammal, was rediscovered in Indonesia https://t.co/RfYy2T2KqI pic.twitter.com/gdJtxq3w9t