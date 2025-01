Емилия Кларк се раздели с гаджето си

Изненадващи новини долетяха от шоубизнес средите: обичаната актриса Емилия Кларк, позната на феновете най-вече с ролята си на Денерис Таргариен от хитовия сериал “Игра на тронове”, е сложила край на връзката си със Себастиан „Баси“ Фокс. По данни на приближени източници двамата са решили, че между тях „нещо не е както трябва“ и са предпочели да тръгнат по отделни пътища.

„Емилия и Себ вече не са заедно. Беше забавно, но усещането просто не беше съвсем правилно за нито един от тях. Опитаха, но в крайна сметка стигнаха до извода, че не са един за друг“, коментира близък до актрисата пред The Sun. Той допълва, че ситуацията е била „болезнена“, но в никакъв случай не се говори за влошени отношения: „Емилия е споделила на приятелите си, че двамата искат да запазят приятелството си.“

