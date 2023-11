Чисто гол руснак напада случайни минувачи в най-известния курорт в Тайланд (ВИДЕО 18+)

Гол руснак изплаши туристите в най-известния курорт в Тайланд Патая. Инцидентът е станал на 7 ноември около 20 часа.

Името на заподозрения не се съобщава и в момента се чака психиатрична оценка на лудия руснак, съобщава местният Pattaya News, предава "Блиц".

Emboldened by Putin's global terror binge going unchallenged, Russians continue their 9th century barbarity everywhere they go.



Thailand - A Russian barbarian went naked through the streets, beating people almost to death until he was shot with a sedative like a wild beast. pic.twitter.com/fkylyBwrG7