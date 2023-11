Три индийски града вече са сред 10-те най-замърсени в света

Два индийски града се присъединиха към Делхи, за да се наредят сред 10-те най-замърсени града в света, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Това се случи в понеделник сутринта, когато гъст дим от фойерверки още се носеше във въздуха ден след празника Дивали – ежегоден индуистки фестивал на светлината.

Столицата Делхи, както често се случва, зае първото място.

Индексът на качеството на въздуха (AQI) е 420, което я поставя на челна позиция в категорията „опасна за здравето“, според швейцарската група IQAir.

В топ 10 попадна и Колката в източната част на Индия, която е на четвърто място с AQI от 196, докато финансовата столица Мумбай е на осмо място с AQI от 163.

