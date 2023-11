Смъртоносни вируси "спят" във вечните ледове, затоплянето може да ги събуди

Климатичните промени и глобалното затопляне ни застрашават с отваряне на Кутията на Пандора, съдържаща смъртоносни вируси, избиващи всичко живо по пътя си, предупреждават учените, пише "Телеграф".

Смъртоносният „Фактор Х“ може да се крие във вечно замръзналите зони на планетата и скоро може да бъде отприщен, благодарение на изменението на климата. Светът все още се възстановява от гибелните последици от коронавирусната пандемия, която уби почти седем милиона души. Но учените издадоха смразяващо предупреждение, че дори още по-смъртоносен вирус - „Фактор Х“ - може да се крие във вечните ледове на Земята и просто да чака да бъде отприщен

Прогнозата се влошава още повече от твърденията им, че изменението на климата е направило по-вероятно множество смъртоносни болести, които са били латентни в продължение на стотици хиляди години, да бъдат освободени, докато планетата продължава да се затопля. Това е така, защото замръзналата почва се обединява с огромен брой пасивни микробни видове, за много от които учените не знаят нищо. Може също така да предизвика освобождаването на изчезнали болести и патогени, които някога са сеели хаос сред нашите предци, предупреждават експерти.

"Има „фактор Х“, за който наистина не знаем много“, казва Биргита Евенгорд, професор по инфекциозни болести в университета Умео в Швеция , пред Newsweek .

„Дълбоко във вечните ледове трябва да има микроби – особено вируси, но също и бактерии – които са били на Земята много преди да съществува Хомо сапиенс”, допълва тя.

Според вирусолога Жан-Мишел Клавери от университета Екс-Марсилия, възможно е древни вируси, които са заразили и причинили изчезването на неандерталци или мамути, също да лежат в този вечен лед. На въпрос какво друго може да се крие в замръзналата тундра, той каза на Newsweek: „Вируси от изчезнали болести като едра шарка; винаги присъстващият антракс, чрез замърсени със спори зони; а също и ускореното разпространение на болести, за които вече е известно, че съществуват в днешна Арктика, като туларемия, сериозна бактериална инфекция или енцефалит, пренасян от кърлежи.“

Учените подчертават, че съществуват шест замръзнали патогена, които според тях представляват най-голямата заплаха за човечеството .

Едва миналата година екип от експерти обяви също, че са съживили 48 500-годишен вирус, открит в топящия се сибирски пермафрост. Той е сред седемте вида вируси във вечните ледове, които са били възкресени след хиляди години.

Най-младият е бил замразен в продължение на 27 000 години, а най-старият, Pandoravirus yedoma, е бил замразен в продължение на 48 500 години.

We are talking about 13 viruses, none of which were known to scientists. The oldest has been named #Pandoravirus yedoma and is around 50,000 years old. The most important thing to do now is to study them concretely, because the real danger is related to permafrost and pollution. pic.twitter.com/A3Ct0WLMDY