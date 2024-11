НАСА откри изоставен скрит град под ледовете на Арктика (СНИМКИ)

Учените на НАСА са събрали някои невероятни данни, докато са прелитали над арктическия лед в Гренландия по време на проучване през април 2024 г. Радарният уред на борда на самолета Gulfstream III на НАСА забеляза изоставен „град под леда“: реликва от Студената война, която някога е била използвана като военна база от инженерния корпус на американската армия.

Изключително отдалеченият аванпост, наречен Camp Century, включва масивна мрежа от тунели, прокопани в повърхностните слоеве на леда на около 240 км навътре в сушата. Между 1959 и 1967 г. обектът е използван за тестване на възможността за изстрелване на ядрени ракети от Арктика, пише "Телеграф", позовавайки се на Futurism.

There’s a camp under the ice! 🤯



A new radar image captured by @NASAJPL scientists during UAVSAR instrument tests reveals structural elements of Camp Century, an abandoned U.S. military base that is now buried within the Greenland Ice Sheet. https://t.co/mksKUpXA59 pic.twitter.com/NZszT5PFlI