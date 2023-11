Верен Джак Ръсел пази мъртвия си стопанин два месеца в планината до пристигането на спасители

Турист от Колорадо, който изчезна в планината преди месеци, наскоро беше открит мъртъв. Вярното му куче порода Джак Ръсел през цялото това време стояло до тялото му и е успяло да оцелее въпреки трудностите в дивата природа.

71-годишният Рич Мур и неговият 14-годишен Джак Ръсел териер Фини бяха в неизвестност от 19 август, когато не се върнаха от пътуване до планините Сан Хуан в Колорадо. Мур е планирал да достигне връх Блекхед Пийк, който е висок близо 3658 м и е на около 20 мили от мястото, където е живял - Пагоса Спрингс, Колорадо.

След като спасителните екипи прекараха близо 2000 часа в търсене на Мур, ловец забеляза случайно тялото на мъжа и бяло куче в дренажния басейн на Lower Blanco повече от два месеца по-късно на 30 октомври, каза шериф Майк Льо Ру, цитиран от The Washington post.

Ловецът е сигнализирал властите и екипите за търсене и спасяване са успели да локализират, извлекат и идентифицират тялото на Мур на 31 октомври, казаха от офиса на шерифа. Спасителната служба потвърди в публикация във Facebook от 7 ноември, че Мур е намерен мъртъв, докато Фини е жив, предава dnes.bg.

Мур е починал от хипотермия, но не е извършена аутопсия поради състоянието на тялото, съобщават местните власти.

"Той се качи в района за разходка, но изглежда сякаш е изгубил ориентация", казват още от службата. "Въпреки че времето в Пагоса Спрингс беше доста хубаво, в тези планини беше доста студено."

Фини беше транспортирана до ветеринарна клиника за преглед и лечение и е отново със семейството си, поясняват от офиса на шерифа за съдбата на кучето. Властите не съобщават как Джак Ръсела е оцелял в продължение на месеци. Твърди се, че верният домашен любимец се е хранил с дребни животни и по чудо се е криел от пуми и мечки в гората.

