Планина в Китай стана сензация заради приликата си с куче (СНИМКА)

Неочаквано място в Китай се превърна в туристическа сензация, след като снимка на планински пейзаж стана популярна в социалните мрежи.

Гуо Циншан, дизайнер от Шанхай, публикува на 14 февруари в популярната китайска платформа Xiaohongshu (известна още като Red Note) фотография от родния си град Ичан, разположен в провинция Хубей. Скоро след това потребители започнаха да забелязват нещо изключително – скалистата планина на снимката поразително прилича на глава на куче, което гледа към река Яндзъ.

Според Гуо той първоначално не е осъзнавал невероятната прилика. Едва след като публикацията му събра 120 000 харесвания в рамките на 10 дни, той започнал да вижда необичайната форма. „Беше толкова магично и сладко“, споделя той. „Почувствах се развълнуван и щастлив, когато го открих.“

Снимката на Гуо вече е виждана милиони пъти, а той добавя: „Позата на кучето изглежда така, сякаш пие вода или наблюдава рибите. Също така прилича на пазител, който тихо охранява река Яндзъ.“

Собствениците на кучета бързо откликнаха на сензацията, публикувайки снимки на своите любимци, които според тях приличат на планината. Някои ентусиасти дори заведоха четириногите си приятели на мястото. Сред тях е и потребителката на Red Note Ян Ян, която посети Кучешката планина със своя двегодишен пудел Ян Къй.

„Бях наистина щастлива да видя тази планина“, пише тя в описанието на снимката. „Винаги пътувам с кучето си, когато мога, така че Кучешката планина и моето малко кученце наистина си пасват.“

