"О, неее, какво е направила с лицето си?": Фенове са шокирани от вида на Адриана Лима (СНИМКИ)

Появата на Адриана Лима на червения килим за премиерата на новия филм от поредицата "Игрите на глада" провокира десетки потребители в социалните мрежи да споделят мнението си за визията ѝ.

Въпреки че тя е една от емблематичните Ангели на "Victoria's Secret", промяната във визията ѝ се оказа сериозна тема на дискусия в мрежата.

Fans question Adriana Lima’s new look on ‘Hunger Games’ red carpet: ‘What did she do?’ https://t.co/twHemVmXEZ pic.twitter.com/2AKeFfdnzl — Page Six (@PageSix) November 15, 2023

"Нямах представа, че това е един и също човек", написа потребител, а други побързаха да споделят, че красивата брюнетка явно наскоро се е подложила на някоя естетическа процедура - фейслифтинг или филъри, заради които лицето ѝ продължава да е подуто.

"О, неее, какво е направила с лицето си? Преди беше перфектна", пък сподели възмущението си друг потребител.

Adriana Lima before and after.

What has she done? pic.twitter.com/V34wlSc6nQ — Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) November 16, 2023

Множеството негативни коментари явно са стигнали до очите и ушите на Лима, която побърза да даде своя отговор, пише dir.bg.

"Това е лицето на една уморена майка на тийнейджърка, на две деца, които са на прага на тийнейджърството, на момче на 1 годинка, което тъкмо се учи да ходи и на собственичка на 3 кучета... благодаря за вашата загриженост", написа Адриана.

anyone who tries to convince ppl that adriana lima has gotten “worse” over timé is a FUGLY SLUT…. NOT 2 B TRUSTED…. https://t.co/N87YaJ2QjY — 🫒🍉 (@3VANG3LI0N) November 17, 2023