Кои са най-често използваните пароли през 2023 година

Експерти по киберсигурност споделиха, кои са най-често използваните пароли през 2023 г.

На първо място хората използват думата "парола", следвана от комбинацията "123456", на трето място се нарежда кодът "123456789". Тези комбинации от цифри са най-използвани от хората, за да защитят профилите си в онлайн среда, съобщава IFL Science.

Според новия анализ първите 20 най-често използвани пароли в света са следните:

Много от тези обичайни заподозрени бяха включени и в списъците през 2022 г. и 2021 г.

