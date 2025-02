Адвокат се отказа от защитата на Пи Диди

Един от адвокатите на Шон "Диди" Комбс подаде молба за оттегляне от защитата на музикалния магнат.

Адвокат Антъни Рико не посочва конкретна причина за решението си, но в официалния документ, цитиран от PEOPLE, заявява: "При никакви обстоятелства не мога да продължа да представлявам Шон Комбс ефективно."

За да бъде официално отстранен от делото, съдия трябва да одобри молбата на Рико. Въпреки напускането му, Комбс ще продължи да бъде защитаван от петима други адвокати, включително водещия му защитник Марк Агнифило.

В представената декларация Рико уточнява, че не желае да разкрива поверителна информация, защитена от адвокатската тайна, като причина за своето оттегляне. Той обаче подчертава, че решението му е взето след консултация с Агнифило.

"Тази молба за оттегляне, ако бъде одобрена, няма да доведе до забавяне на предстоящото изслушване на съдебните заседатели и процеса, нито ще засегне графика за разглеждане на предварителните правни въпроси", пише Рико. "Няма да има прекъсване в защитата на Шон Комбс, тъй като той ще продължи да бъде представляван от останалите петима адвокати."

