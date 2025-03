Американската актриса Роузи О'Донъл обяви, че е емигрирала в Ирландия заради политическата ситуация в Съединените щати и избора на Тръмп за президент, предаде ДПА.

О'Донъл е най-известна в САЩ с ролята си на водеща в The Rosie O'Donnell Show и дневното панелно шоу The View. Тя каза, че е предприела голяма промяна в живота заради детето си.

„Въпреки че никога не съм мислила, че ще се преместя в друга държава, реших, че това ще е най-доброто за мен и моето 12-годишно дете“, публикува тя в Тик Ток във вторник.

„Липсват ми другите ми деца. Липсват ми приятелите ми. Липсват ми много неща от живота у дома и се опитвам да намеря дом тук, в тази красива страна“, пише О'Донъл и допълва: „И когато стане безопасно за всички граждани да имат равни права там, в Америка, тогава ще обмислим да се върнем.“

Rosie O’Donnell claims to have moved to Ireland fulfilling her promise to leave the U.S. after Trump’s re-election.



Out of all the "Celebrities" vowing to leave the US she is one of the only ones to do it.



Wish more of them would have left. pic.twitter.com/R2YPze8gq8