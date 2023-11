Бактерии от Земята могат да направят почвата на Луната плодородна

Бактерии от почвата на Земята биха могли да помогнат за отглеждането на растения в лунните бази, пишат изследователи в статия в научното списание Communications Biology.



Китайски учени са установили, че лунната почва може да стане благоприятна среда за отглеждане на земна флора, ако се добави култура от три микроба, които могат да извличат фосфор от лунните скали и да го доставят до корените на растенията. Такива микробни добавки ще направят възможно отглеждането на растения на лунните бази.



"Проверихме дали микробите могат да се използват за превръщане на лунната почва в субстрат за отглеждане на растения. Експериментите ни показаха, че три от петте изследвани от нас бактерии, които могат да извличат фосфор от неорганична среда, могат да живеят в лунната почва, да увеличат бионаличността на фосфорните съединения и по този начин да ускорят растежа на растенията", пишат изследователите, цитирани от БГНЕС.

Chinese scientists found that 3 species of Earth soil bacteria could improve lunar soil fertility by increasing the soil's phosphorus content, a vital element that can be taken up by plants, giving a solution for plant growing to sustain life in future long-term stays on the moon pic.twitter.com/hwonJbBAgJ