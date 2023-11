Бившата съпруга на Фил Колинс продава вещите му на търг

Пианото и вещи на Фил Колинс са част от търг на стойност 4 милиона долара, организиран от бившата му съпруга. 72-годишният певец на "You'll Be in My Heart" се жени за 49-годишната Ориана Севи през 1999 г., а през 2006 г. се развеждат след раждането на двама сина. Сега тя продава негови вещи, включително бижута.

Севи разказва пред изданиет "Page Six" за продажбата, която според експерти ще възлезе на 4 млн. долара: "Боли ме да се разделя с тези скъпи предмети, но наскоро смених жилището си и просто нямам място за много от тях. Това са едни от най-ценните ни семейни вещи".

Търгът включва пианото Yamaha на Фил, както и неговия джубокс Wurlitzer, като предметите се продават от базираната в Маями Kodner Auction Gallery. "Page Six" съобщава, че стойността на лота се оценява на 2 987 500 долара до 4 307 200 долара.

Ориана добавя, че пианото Yamaha е било на семейството им и е използвано от Фил, за да научи 22-годишния им син Никълъс да свири. Тя и Фил имат и 18-годишен син Матю. Смята се, че пианото може да се продаде за до 100 000 долара.

Огромна колекция бижута

"Продавам на търг и огромна колекция от Chanel. Когато започнах да колекционирам през 2001 г., бях клиент номер едно на Chanel, като в колекцията ми има повече от 500 чифта обувки Chanel.", споделя още бившата съпруга на Фил Колинс. На търга отиват и дрехи, обувки, ботуши Chanel, както и голяма селекция от бижута Van Cleef and Arpels. Президентът на Kodner Auction Gallery Ръс Коднер заявява: "Този търг е уникална възможност да се придобият някои от най-личните и емблематични предмети от частната колекция на Фил и Ориана Колинс", пише БГНЕС.