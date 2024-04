Част от колекцията часовници на Михаел Шумахер отива на търг

Осем от луксозните и персонализирани часовници на легендата на „Формула 1” Михаел Шумахер отиват на търг. Очаква се да бъдат продадени за общо над 4,8 млн. долара, съобщиха Си Ен Ен и БГНЕС.

Редките часовници първо ще бъдат изложени в Ню Йорк през уикенда на „Гран при" на Маями, а след това търгът ще се състои в Женева, Швейцария, на 13 май, според аукционна къща „Кристис".

Семейството на Шумахер има множество часовници, събирани от шампиона през годините, и „наскоро реши да се раздели с някои от тях, тъй като смята, че колекционерите ще могат да оценят истинската стойност на експонатите", заявиха от аукционната къща. Колекцията ще бъде част от традиционен търг за редки часовници.

Само за единия часовник на Шумахер, който е платинен, се очаква да бъде продаден за до 2,2 млн. долара. Други два се очаква да бъдат продадени за 440 000 долара и 280 000 долара.

