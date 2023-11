Почитателка на Роби Уилямс почина след падане на негов концерт

70-годишна жена почина след падане в края на концерт на британския певец Роби Уилямс в Австралия, миналия четвъртък, съобщава BBC.



Тя е ударила лошо главата си след падане през шест реда седалки по време на шоуто на звездата на Allianz Stadium в Сидни и е получила сериозни наранявания.



Жената е откарана по спешност в близката болница, където е поставена в изкуствена кома, но от здравното заведение обявиха във вторник, че е починала.

