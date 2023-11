Кейт Мидълтън сложи рядка тиара, която не бе виждана от 100 години (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън изнесе от кралските трезори рядка тиара за специален случай - държавния банкет в чест на президента и първата дама на Южна Корея във вторник вечерта. Тя сложи на главата си тиарата с роза Стратмор, която е била собственост на кралицата майка. Невероятното диамантено украшение не е виждано публично в продължение на почти век, информира vesti.bg.

41-годишната принцеса на Уелс шокира кралските фенове, когато излезе с бляскавото украшение в Бъкингамския дворец, съчетавайки тиарата с бяла рокля.

Тиарата с роза Стратмор, която включва пет диамантени цветя, простиращи се напречно в дизайн, подобен на лоза, е подарена на майката на кралица Елизабет II, лейди Елизабет Боус Лион, през 1923 г. Кралският историк Джесика Сторошук каза, че кралицата майка „я е получила като подарък от родителите си и е носила тиарата няколко пъти в ранните години на брака си“.

Princess Catherine The Princess of Wales at the Korean state Banquet and wearing the Strathmore Rose Tiara which belonged to late The Queen Mother #PrincessofWales #PrincessCatherine pic.twitter.com/VbvP0L4kMg — Lee Hood (@Mofoman360) November 21, 2023

Кралицата, която стана херцогиня на Йорк след брака си с бъдещия крал Джордж VI, често носеше диамантената тиара ниско на челото си като лента за глава, което беше популярен стил през 20-те години на миналия век.

Сторошук посочва, че изборът на кралската особа да носи украшението - което за последно бе видяно през 30-те години на миналия век - всъщност следва тенденцията на тиара.

The Princess of Wales attending the State Banquet at Buckingham Palace held in honour of the Korean State Visit 😍✨



Catherine is wearing the Strathmore Rose Tiara, which belonged to the Queen Mother, for the first time since it was last worn in 1930 👸 pic.twitter.com/y8KNZVaMr9 — Queen Catherine 👸💖 (@TheRoyalWales) November 21, 2023

„Интересното е, че три от четирите диадеми, които Катрин е носила, са принадлежали на кралицата-майка: тиарата с ореол на Картие, тиарата с лотосов цвят и сега тиарата с роза Стратмор“, казва тя. „Като се има предвид, че Елизабет беше ключов член на кралското семейство в продължение на осем десетилетия, е умно решение от страна на кралското семейство да я свърже визуално с Катрин“, добавя историкът.

HRH Catherine the Princess pf Wales stuns in a tiara that hasn't been worn since the 1930's. It was a wedding present to the late Queen Mother. Shes only the 2nd person to wear it! Shes simply stunning #PrincessCatherine #PrincessofWales #RoyalFamily pic.twitter.com/keivM1QG50 — Princess Pillows 🇬🇧🇺🇲🐈‍⬛️🦮🦔❣️ (@HighJinx16) November 22, 2023

Що се отнася до 76-годишната кралица Камила, тя също реши да сложи емблематична тиара във вторник, носейки бирманска рубинена тиара на кралица Елизабет и придружаващите я бижута за първи път.

По-рано през деня кралят и кралицата, придружени от принца и принцесата на Уелс, поздравиха южнокорейските си гости в двореца, като и Камила, и Катрин носеха цветове от знамето на Южна Корея.

I still cannot get over how stunning the queen looked last night ❤️❤️❤️🔥🔥#QueenCamilla #StateVisitKorea pic.twitter.com/SCVBrQX8oh — Gem 💎🇬🇧🇬🇧 (@g3mmava1entin3) November 22, 2023

Принцесата на Уелс носеше червена пелерина върху вълненото си палто, украсено с лък, което носеше за концерта на Коледа през 2021 г., добавяйки червена рокля отдолу и подходяща шапка, докато кралица Камила носеше синьо палто и украсена с пера шапка.