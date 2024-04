Уилям и Кейт смятат да направят дома си убежище за лечението на принцесата

През последните месеци британското кралско семейство бе изправено пред куп трудности. След новината, че крал Чарлз III и снаха му Кейт Мидълтън са претърпели операции, се появи и шокиращата информация, че и двамата са покосени от рак, без да се споменава какъв вид.

Повече подробности за коварните им диагнози не бяха дадени, но заради многото спекулации съпругата на принц Уилям бе принудена лично да обяви, че се подлага на превантивна химиотерапия и помоли тя и семейството ѝ да бъдат оставени на спокойствие поне докато се лекува, припомня jenata.blitz.bg.

Сега обаче се появи една доста неочаквана информация, свързана точно с Уилям и Кейт. Оказа се, че те се гласят да направят голяма промяна. Съобщава се, че принцът и принцесата на Уелс кроят изненадващи планове да превърнат дома си в нещо като убежище като част от процеса на възстановяване на Кейт.

