20 секунди след скока: Парашутист беше обезглавен от крило на самолет (ВИДЕО)

Пилот предизвика невероятна трагедия в небето, като обезглави парашутист, 20 секунди, след като той скача от летателния апарат, пише "Телеграф".

40-годишният Николас Гали бе обезглавен през юли 2018 г.

За тази трагедия френският пилот, управлявал самолета, но чието име не се съобщава, получи присъдата си във вторник, информира BBC.

Френският пилот вече е със забрана да лети, след като бе признат за виновен в непредумишлено убийство и получи условна присъда от наказателния съд в Монтобан, Франция.

