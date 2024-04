Инцидент на снимачна площадка: Няколко души бяха ранени по време на снимките на нов филм с Еди Мърфи

Няколко души бяха ранени по време на снимките на нов филм с участието на холивудската звезда Еди Мърфи. Двама от тях са хоспитализилани, съобщава агенция Асошиейтед прес.

Злополуката е станала по време на заснемането на екшън сцена, се казва в прессъобщението на Amazon MGM Studios.

Очевидци твърдят, че са се сблъскали лек автомобил и камион, а нараняванията на хората от екипа варират от натъртвания до счупени кости.

