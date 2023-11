„Скруджинг”: Да зарежеш гаджето си преди Коледа, за да не купуваш подарък

В 21 век постоянно изскачат нови феномени в романтичните отношения на хората. Последният от тях се казва „скруджинг” и е кръстен на Ебенизър Скрудж. Понятието означава да зарежеш половинката си точно преди Коледа, за да спестиш пари за коледен подарък. Според експерти зад подобно действие се крият и други причини освен освен финансово скъперничество, пише още NOVA.

