Вокалистът на Måneskin Дамиано Давид излиза с бивша звезда на Disney (ВИДЕО+СНИМКА)

Вокалистът на италианската рок група Måneskin Дамиано Давид, с която спечели песенния конкурс Евровизия през 2021-а година, е на крилете на любовта.

Папараци уловиха 24-годишния изпълнител в компанията на певицата и актриса Дав Камерън, която навремето беше сред популярните лица на Disney. Двамата бяха снимани да се разхождат, хванати за ръка, по популярния в Сидни Бонди Бийч.

Таблоидите на Ботуша припомнят, че в началото на лятото Давид приключи 4-годишна връзка с италианския модел Джорджия Солери. Според изданията новата му приятелка, която е с 4 години по-голяма от него, присъства на всички концерти на рок бандата, които за последно пяха в Бразилия и САЩ. Едва сега обаче двамата демонстрират истинските си чувства един към друг, пише novini.bg.

