Маколи Кълкин получи звезда на Алеята на славата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Маколи Кълкин, звезда от класиките от 90-те „Сам вкъщи“ и „Сам вкъщи 2“ получи звезда на Холивудската алея на славата, съобщава CNN.

За да го поздрави там беше и неговата екранна майка - Катрин О'Хара.

Catherine O'Hara honors Macaulay Culkin at his Walk of Fame ceremony: "Thank you for including me, your fake mom who left you home alone not once, but twice, to share in this happy occasion. I'm so proud of you." https://t.co/J2wXNVfbTv pic.twitter.com/wnwq9QerQu