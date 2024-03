Оливия Колман: Ако бях мъж, щяха да ми плащат много повече

Носителката на „Оскар“ Оливия Колман се изправи срещу неравнопоставеността в заплащането между половете, като каза, че ако беше мъж, щеше да получава много повече, съобщава Прес асосиейшън/ДПА.

Британската звезда, позната като кралица Елизабет Втора в „Короната“ и като кралица Ан от XVIII в. във „Фаворитката“, отхвърли и предположенията, че мъжете актьори насърчават зрителите да гледат филми.

Колман беше попитана в предаването на Кристиан Аманпур по Си Ен Ен дали жените се възприемат по-сериозно в Холивуд, предаде БТА.

Olivia Colman on the gender pay disparity in Hollywood: “Male actors get paid more because they used to say they drew in the audiences. And actually, that hasn’t been true for decades, but they still like to use that as a reason to not pay women as much as their male… pic.twitter.com/Dig04TKmuB