Емблематичният надпис "Холивуд" навърши един век

Емблематичният надпис "Холивуд" в Лос Анджелис навършва 100 години и в чест на рождения ден беше осветен с оригиналните си светлини.

На 8 декември 1923 г. знакът, на който първоначално пише "Hollywoodland", е осветен за първи път, за да рекламира луксозно жилищно строителство в холивудските хълмове, но през 40-те години знакът е съкратен на "Hollywood" и остава така и до днес.

This is one of the only color photos I’ve seen of the Hollywood sign when it spelled out

H O L L Y W O O D L A N D pic.twitter.com/9EIcNbg6l4