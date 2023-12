Крис Рок отказа да бъде водещ на наградите "Златен глобус"

Американският комик Крис Рок е отказал ролята на водещ на церемонията по връчването на наградите "Златен глобус" на 7 януари 2024 г., съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на свои източници.



Причините за отказа не се уточняват. Освен Крис Рок, водещи на събитието не са пожелали да бъдат комедийната актриса Али Уонг, актрисите Тина Фей и Ейми Полър, както и актьорите Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет.

